कानपुर से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बृहस्पतिवार (आज) से एक नई नियमित ट्रेन की शुरुआत हो रही है। कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली 14153/14154 कानपुर एक्सप्रेस प्रतिदिन दौड़ेगी। करीब 25 साल बाद शहर को दिल्ली के लिए नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है।

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ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। फर्स्ट एसी का कोच नहीं दिया गया है। विभाग ने पहले दिन 30 प्रतिशत सीटों के खाली रहने की आशंका जताई है। ट्रेन की खासियत यह है कि यह रात में कानपुर से चलकर सुबह दिल्ली पहुंचाएगी। इससे नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों और विद्यार्थियों को काफी सहूलियत होगी।