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कानपुर: दो महीने से वेतन अटका, सीएमओ कार्यालय में संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 01:22 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 01:22 PM IST







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दो माह से वेतन न मिलने से नाराज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा संगठन के कम्युनिटी हेल्थ कर्मचारियों ने रामादेवी स्थित काशीराम ट्रामा सेंटर परिसर में सीएमओ कार्यालय का घेराव कर धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और जल्द वेतन भुगतान की मांग की। ... और पढ़ें

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