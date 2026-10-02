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कानपुर: रोटरी डिस्ट्रिक्ट ने लगाया रक्तदान शिविर, शहरवासियों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 02 Oct 2026 03:51 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 03:51 PM IST







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सामाजिक संस्था रोटरी डिस्ट्रिक्ट की ओर से कानपुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोटरी क्लब के सदस्यों, युवाओं और शहर के गणमान्य नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। ... और पढ़ें

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