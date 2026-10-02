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कानपुर: रोटरी डिस्ट्रिक्ट ने लगाया रक्तदान शिविर, शहरवासियों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा

Fri, 02 Oct 2026 03:51 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:51 PM IST
Kanpur Rotary District Organizes Blood Donation Camp City Residents Participate Enthusiastically
सामाजिक संस्था रोटरी डिस्ट्रिक्ट की ओर से कानपुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोटरी क्लब के सदस्यों, युवाओं और शहर के गणमान्य नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया।
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