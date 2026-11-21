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कानपुर: हवाई हमले से बचाव और ब्लैकआउट ड्रिल की तैयारी तेज, फूलबाग में तीसरे दिन चला प्रशिक्षण

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:55 AM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:55 AM IST







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कानपुर में 22 नवंबर को प्रस्तावित हवाई हमले से बचाव के काल्पनिक प्रदर्शन और ब्लैकआउट ड्रिल की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत फूलबाग स्थित नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में तीसरे दिन भी विशेष प्रशिक्षण जारी रहा। प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को आग पर काबू पाने, प्राथमिक उपचार, स्ट्रेचर लोडिंग-अनलोडिंग और घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का सजीव अभ्यास कराया गया। ... और पढ़ें

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