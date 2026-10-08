{"_id":"6ac75967505be8032904d527","slug":"video-kanpur-patchwork-at-singhpur-crossing-comes-loose-road-turns-into-potholes-again-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिंहपुर चौराहे पर उखड़ा पैच वर्क, फिर से गड्ढों में तब्दील हुई सड़क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: सिंहपुर चौराहे पर उखड़ा पैच वर्क, फिर से गड्ढों में तब्दील हुई सड़क

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 08 Oct 2026 02:20 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 02:20 PM IST







Link Copied



सिंहपुर चौराहे के पास सड़क का पैच वर्क उखड़ गया है। पैचवर्क उखड़ने की वजह से फिर से सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। सड़क के फिर से बदहाल होने की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतें हो रही हैं।सड़क के गड्ढों में वाहन डगमगाते हुए नजर आते हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन