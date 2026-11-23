बर्रा में महिला को मायके शादी में जाना उस वक्त भारी पड़ गया, जब यह बात उन्हें बस अड्डे तक छोड़ने वाले ऑटो चालक की जानकारी में आ गई। ऑटो सवार बर्रा दो निवासी रचना परिवार की एक और महिला के साथ 21 नवंबर की दोपहर कन्नौज जाने के लिए ऑटो से जा रही थी और रास्ते में बातें करते हुए उनके मुंह से निकल गया कि घर तीन-चार दिन तक खाली रहेगा। बस यह बात ऑटो चालक ने सुन ली। 23 को जब रचना बर्रा स्थित घर लौटी तो ताले टूटे पड़े थे और अलमारी भी खुली थी। चोर करीब सात-आठ लाख का माल समेट ले गए थे। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें वही ऑटो चालक रचना के घर में प्रवेश करता दिखा। अब बर्रा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन