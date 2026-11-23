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दीप मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा सेना में भर्ती होने के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। परिवार में बड़ा भाई सत्यम और बहन निधि हैं। रविवार सुबह रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की सूचना से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ सुसाइड नोट भी बरामद किया। नोट में दीप ने लिखा, 'मम्मी-पापा, भैया मुझे माफ करना।' हालांकि, उसने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।परिजनों ने भी आत्महत्या के कारणों के बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया। पुलिस सुसाइड नोट की जांच करने के साथ ही दीप के इस कदम के पीछे की वजह तलाश रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्र ने बताया कि परिजन आत्महत्या का कोई कारण नहीं बता सके हैं। सुसाइड नोट समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।