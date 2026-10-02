कानपुर: किदवई नगर में पाल महासभा का नि:शुल्क मेडिकल कैंप

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कानपुर के किदवई नगर स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय पाल महासभा की ओर से एक दिवसीय नि:शुल्क मेडिकल कैंप (स्वास्थ्य जांच शिविर) का सफल आयोजन किया गया। शिविर में अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों स्थानीय नागरिकों व बुजुर्गों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित कीं। समाज सेवा और स्वास्थ्य रक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए संस्था पदाधिकारियों ने शिविर में सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

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