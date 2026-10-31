{"_id":"6ae5c0995983027e230ff10a","slug":"video-kanpur-paddy-harvesting-and-threshing-underway-in-waterlogged-fields-using-tracked-harvesters-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पानी से भरे खेतों में चैनल हार्वेस्टर से हो रही धान की कटाई-मड़ाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बारिश के कारण खेतों में पानी भरने से धान की कटाई-मड़ाई में किसानों को परेशानी हो रही है। ऐसे में किसानों ने आधुनिक मशीनों का सहारा लेना शुरू कर दिया है कुरसौली, मोहनपुर, लोधर, पारा, प्रतापपुर, नौरंगाबाद, टिकरा समेत आसपास के गांवो में पानी से भरे खेत में चैनल हार्वेस्टर की मदद से आसानी से धान की कटाई और मड़ाई की जा रही है। मशीन के इस्तेमाल से किसानों को जलभराव के बीच भी फसल की कटाई करने में सहूलियत मिल रही है। इससे समय की बचत होने के साथ ही फसल को सुरक्षित निकालने में भी मदद मिल रही है।

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