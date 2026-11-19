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बिठूर में रानी लक्ष्मीबाई चौराहे के पास स्थित ओपन जिम पार्क की हालत बदहाल होती जा रही है। लोगों की सेहत सुधारने के लिए बनाए गए पार्क को शराबियों ने मयखाने में तब्दील कर दिया है। पार्क परिसर में जगह-जगह शराब के खाली पाउच, नमकीन के पैकेट और अन्य कचरा बिखरा पड़ा है। इससे पार्क का माहौल खराब हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब पीने वालों ने पार्क को अपना अड्डा बना लिया है। ऐसे में सुबह-शाम व्यायाम और टहलने आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने पार्क की नियमित सफाई कराने और शराबियों पर रोक लगाने की मांग की है।

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