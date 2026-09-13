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कानपुर: वार्ड-84 में अधिकारियों ने सुनीं जनता की समस्याएं, लोगों को मिला जल्द कार्रवाई का भरोसा

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 13 Sep 2026 01:32 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 01:32 PM IST







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जूही लाल कॉलोनी- वार्ड 84 में अमर उजाला के जनता ही जनार्दन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान मार्ग विकास विभाग के मुख्य अभियंता आरके पाल, क्षेत्रीय पार्षद अमित जायसवाल और अन्य अधिकारियों ने नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं ... और पढ़ें

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