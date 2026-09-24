कानपुर: 12 बैंकों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग

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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बृहस्पतिवार को पांच दिवसीय बैंकिंग और अन्य मुद्दों को लेकर की जा रही हड़ताल के समर्थन में 12 बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिरहाना रोड स्थित यूनियन बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रखी। यूनाइटेड फोरम कानपुर के संयोजक रजनीश गुप्ता ने कहा कि हड़ताल की तैयारी पूरी कर ली गई हैं। 28-30 सितंबर तक हड़ताल की जाएगी। 27 सितंबर को इंडियन बैंक, बड़ा चौराहा से एलआईसी फूलबाग तक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद 28 और 29 सितंबर को विभिन्न क्षेत्रों से बाइक रैलियां निकाली जाएंगी। 30 सितंबर को इंडियन बैंक बड़ा चौराहा से गांधी प्रतिमा, फूलबाग तक मानव श्रंखला बनाई जाएगी। बैंक कर्मचारी अपनी जायज मांगों के लिए हड़ताल को मजबूर हो रहे हैं। इस मौके पर प्रवीन मिश्रा, मनोज तिवारी, अंकुर द्विवेदी, जय प्रकाश मिश्रा, सुनील शुक्ला, अनिल सोनकर, अनुराग शुक्ला, पुष्कर मिश्रा, अंशुमन तिवारी, नितिन शर्मा, आशुतोष दीक्षित, अंशुल सचान, शिवम निगम, अंकित अवस्थी, राजेश गुप्ता, पंकज शर्मा, सतीश कुमार और सुमित तिवारी आदि थे।

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