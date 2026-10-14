{"_id":"6acf2561ab972f0b230a8977","slug":"video-kanpur-no-water-flowing-from-taps-at-mandhana-station-daily-commuters-facing-inconvenience-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना स्टेशन पर टोटियों से नहीं आ रहा पानी, दैनिक यात्रियों को हो रही काफी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए वाटर स्टेशन बनवाया गया, लेकिन देखरेख की अभाव में अब इस वाटर स्टेशन पर लगी टोटियों से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में दैनिक रेलवे यात्रियों को काफी परेशानियां होती हैं। उन्हें पानी के लिए या तो स्टेशन के दूसरे हिस्से की तरफ जाना पड़ता है या फिर बाहर दुकानों से पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है।

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