{"_id":"6abcb5b5d29831d651013c8e","slug":"video-kanpur-nhai-initiates-construction-of-the-damaged-service-road-in-ghatampur-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: घाटमपुर में उखड़ी सर्विस रोड का एनएचएआई ने शुरू कराया निर्माण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर जिले के घाटमपुर कस्बे में ओवरब्रिज धंसने और लगातार बारिश व ओवरलोड वाहनों के दबाव से जर्जर हुई सर्विस रोड का पुनर्निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन ऑटो और ई-रिक्शा पलटने से राहगीर चोटिल हो रहे थे। एनएचएआई द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराए जाने से स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलेगी।

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