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कानपुर: कृष्णा नगर के शौचालय में लगवाया गया नया गेट, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 03:07 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 03:07 PM IST







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कृष्णा नगर स्थित सार्वजनिक शौचालय के टूटे हुए गेट की समस्या को 'अमर उजाला' द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद बड़ा असर हुआ है। खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों ने शौचालय में नया गेट लगवा दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों को बड़ी राहत मिली है। ... और पढ़ें

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