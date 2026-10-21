कानपुर: नगर आयुक्त ने कचहरी मल्टीलेवल पार्किंग और सीएम ग्रिड सड़क का किया निरीक्षण

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कानपुर के नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बुधवार को शहर में विकास कार्यों और परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कचहरी में नवनिर्मित मल्टीलेवल पार्किंग का निरीक्षण किया, जहां वेंडर्स द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया है। इसके बाद उन्होंने ग्रीनपार्क चौराहा पहुंचकर सीएम ग्रिड सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समयानुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने तथा नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

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