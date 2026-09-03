{"_id":"6a99469c1771fcf5990b349c","slug":"video-kanpur-major-impact-of-amar-ujala-report-dumped-waste-cleared-from-blue-world-ramnagar-road-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: अमर उजाला की खबर का बड़ा असर, ब्लू वर्ल्ड-रामानगर मार्ग पर डला कचरा हटवाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ब्लू वर्ल्ड से रामनगर समेत तीन गांवों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर कचरा डालकर रास्ता अवरुद्ध किए जाने की समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। खबर प्रकाशित होने के बाद नायब तहसीलदार और कल्याणपुर ब्लॉक के अधिकारी भारी प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से सड़क पर पड़े कचरे और मलबे को पूरी तरह हटवा दिया, जिसके बाद मार्ग पर सुचारू आवागमन फिर से शुरू हो गया है।

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