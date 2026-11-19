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कानपुर में बार व लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सूझबूझ से लखनऊ में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर बार एसोसिएशन हॉल में कार्यकारिणी का सम्मान किया गया। वहीं, 15 सूत्री मांगों पर कोई सुनवाई न होने के विरोध में अधिवक्ताओं ने लगातार दसवें बुधवार को भी सामूहिक अवकाश रखकर कार्य बहिष्कार जारी रखा।

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