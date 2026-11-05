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कानपुर: तेज रफ्तार ट्रक मजदूर को कुचला, दर्दनाक मौत, मचा कोहराम

Thu, 05 Nov 2026 06:04 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:04 PM IST
Kanpur: Laborer crushed to death by speeding truck; incident sparks outcry
सचेंडी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात चकरपुर मंडी के सामने हाईवे पार कर रहे मजदूर अतुल कुमार (41) को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अतुल सड़क पार कर दूसरी ओर सामान लेने जा रहे थे, तभी ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे के बाद चालक ट्रक समेत फरार हो गया। नौबस्ता थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी अतुल कुमार म चकरपुर मंडी में पल्लेदारी करते थे। परिवार में मां, पत्नी तन्नू और बड़ा भाई मुकेश हैं। भाई मुकेश के मुताबिक, अतुल बुधवार सुबह रोज की तरह काम पर गए थे। देर शाम मंडी के सामने हाईवे पार कर दूसरी ओर सामान लेने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़े और ट्रक उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। गंभीर चोटों के चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मंडी में काम करने वाले अतुल के साथी घटनास्थल पर पहुंचे। सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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