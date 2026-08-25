{"_id":"6a8dcb926b319a0491066838","slug":"video-kanpur-jajmau-lit-up-for-jashn-e-charaghan-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जश्न-ए-चरागां के अवसर पर जाजमऊ जगमगा उठा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जाजमऊ में मंगलवार रात 9 बजे जश्न-ए-चरागां के अवसर पर क्षेत्र की गलियां और प्रमुख चौराहे रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। शीतला बाजार से लेकर सरैया चौराहा, दरगाह शरीफ, केडीए, लालबंगला, मोतीनगर और बुढ़ियाघाट सहित कई इलाकों में विशेष लाइटिंग और आकर्षक सजावट की गई है। इस दौरान जगह-जगह बनाए गए भव्य धार्मिक गेट लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं।

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