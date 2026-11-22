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कानपुर के विराट नगर स्थित सरदार पटेल सेवा संस्थान में जागृति सेवा संस्था के वार्षिक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में डॉ. आशुतोष वर्मा को संस्था के सर्वोच्च सम्मान जेएसएस लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गय। साथ ही, जेएसएस दर्पण पत्रिका का विमोचन भी किया गया। समारोह में विभिन्न वर्षों के लिए चयनित जेएसएस पर्सन ऑफ द ईयर विभूतियों को सम्मानित करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक एकता पर मंथन किया गया।

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