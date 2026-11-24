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कानपुर के बेनाझाबर स्थित बृजेंद्र स्वरूप पार्क में 26 से 30 नवंबर तक पांच दिवसीय हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय आध्यात्मिक सेवा संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत सिंह कोठारी ने बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में प्रेसवार्ता कर मेले के उद्देश्यों और पांच दिनों तक चलने वाले धार्मिक, वैचारिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की।

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