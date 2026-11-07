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कानपुर: दीपावली के अवसर पर दीपों की रोशनी से जगमगाया ग्रीनपार्क

Shikha Pandey

Updated Sat, 07 Nov 2026 08:52 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 08:52 PM IST







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दीपावली के अवसर पर ग्रीनपार्क स्टेडियम के वालीबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, बैडमिंटन, टेबल टेनिस कोर्ट सहित विभिन्न खेल स्थलों को दीपकों से सजाया गया। दीपों की जगमगाहट से पूरा स्टेडियम रोशनी से नहा उठा। ... और पढ़ें

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