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कानपुर: दीपावली के अवसर पर दीपों की रोशनी से जगमगाया ग्रीनपार्क

Sat, 07 Nov 2026 08:52 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sat, 07 Nov 2026 08:52 PM IST
Kanpur: Green Park illuminated by the glow of earthen lamps on the occasion of Diwali
दीपावली के अवसर पर ग्रीनपार्क स्टेडियम के वालीबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, बैडमिंटन, टेबल टेनिस कोर्ट सहित विभिन्न खेल स्थलों को दीपकों से सजाया गया। दीपों की जगमगाहट से पूरा स्टेडियम रोशनी से नहा उठा।
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