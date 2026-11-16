Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Auraiya: Tanker overturns on highway after colliding with a bus in Babarpur; two passengers injured

औरैया: बस में टक्कर मारने के बाद हाईवे पर पलटा मोबिल ऑयल से भरा टैंकर, दो यात्री घायल

Mon, 16 Nov 2026 11:05 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 16 Nov 2026 11:05 AM IST
सार

यूपी के औरैया जिले में हाईवे पर मोबिल ऑयल से भरा टैंकर बस में टक्कर मारने के बाद पलट गया। हादसे में बस सवार दो यात्री घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। 

विज्ञापन
Auraiya: Tanker overturns on highway after colliding with a bus in Babarpur; two passengers injured
हाईवे पर पलटा टैंकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोमवार की सुबह साढ़े बजे नेशनल हाईवे पर भटा रोड के सामने सवारियां उतार रही एक निजी ट्रैवल्स की बस में मोबिल ऑयल से भरे टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ गये। टक्कर लगने के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने टक्कर लगने के बाद घायल हुई बस की दो सवारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य अजीतमल पहुंचाया। जहां गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद एक को मेडिकल कॉलेज सैफई व दूसरे को चिचौली रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन


दिल्ली से सवारियां लेकर एक निजी ट्रैवल्स की बस कानपुर जा रही थी। बस सुबह साढ़े छह बजे औरैया जनपद में अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में भटा रोड के सामने सवारियां उतार रही थी। बस के ऊपर छत पर स्कूटी रखी हुई थी। सवारी छत पर रखी स्कूटी उतार रही थी। तभी इटावा की तरफ से आ रही मोबिल ऑयल से भरे टैंकर ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद टैंकर हाईवे पर पलट गया और उसमें भरा मोबिल ऑयल हाईवे पर फैल गया। टक्कर लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ऑटो चालक अपने ऑटो हटाने लगे। बस सवार प्रियांशू (24) पुत्र जयंत निवासी मूसानगर कानपुर देहात और रंजीत कुमार (23) पुत्र छोटेलाल निवासी कौशांबी को घायल अवस्था में एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर चोट होने के कारण प्रियांशू को जिला अस्पताल चिचौली एवं रंजीत को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची हाईवे क्रेन से पलटे हुए टैंकर को हटाया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी विजय बहादुर वर्मा ने बताया कि टैंकर ने बस में टक्कर मारी है जिसमें दो लोग घायल हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed