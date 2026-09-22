कानपुर: घाटमपुर में वाराणसी-वडनगर सेवा बाइक यात्रा का भव्य स्वागत

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत वाराणसी से वडनगर (गुजरात) जा रही सेवा बाइक यात्रा का घाटमपुर के परास गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष उपेंद्रनाथ पासवान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रियों को अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया और अस्पताल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

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