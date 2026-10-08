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कानपुर: कल्याणपुर के खेड़ा में ओपन जिम के पास कूड़े का अंबार

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 08 Oct 2026 12:47 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 12:47 PM IST







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कल्याणपुर के बैरी के खेड़ा मोहल्ले में बने ओपन जिम के ठीक पास में ही कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में ओपन जिम में कसरत करने आने वाले लोगों को कूड़े के देर से उठती हुई बदबू की वजह से काफी परेशानियां हो रही है। ... और पढ़ें

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