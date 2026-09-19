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कानपुर: ग्रीन पार्क में फुटबॉल का रोमांच, बारिश ने रोका मुकाबलों का सिलसिला

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 02:17 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 02:17 PM IST







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कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कानपुर बॉलर्स लीग द्वारा आयोजित दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन तेज बारिश और जलभराव के कारण मुकाबलों को बीच में ही रोकना पड़ा। ... और पढ़ें

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