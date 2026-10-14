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कानपुर: बुधवार को मिली थीं पांच पिंडियां, पुत्र प्राप्ति पर लाला बद्री प्रसाद ने बनवाया बुद्धा देवी मंदिर

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 14 Oct 2026 12:10 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 12:10 PM IST







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हटिया (राजगद्दी) स्थित ऐतिहासिक बुद्धा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है। वर्ष 1936 से जुड़े इतिहास के अनुसार, बुद्धू माली को खेत में पांच पिंडियां मिलने के बाद लाला बद्री प्रसाद ने पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर इस मंदिर की स्थापना कराई थी। ... और पढ़ें

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