{"_id":"6ac4dbb7703887cad4081981","slug":"video-kanpur-filth-piles-up-in-womens-changing-room-at-bithoors-tulsidas-ghat-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर में तुलसीदास घाट पर बने महिला वस्त्र परिवर्तन कक्ष में पसरी गंदगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर के तुलसीदास घाट पर बने महिला वस्त्र परिवर्तन कक्ष की दुर्दशा है। महिला वस्त्र परिवर्तन कक्ष के प्रवेश द्वार से लेकर इसके अंदर बने कक्षो में गंदगी का अंबार है। फर्श पर फैली गंदगी की वजह से पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे में बिठूर गंगा स्नान के लिए आने वाली महिला श्रद्धालुओं को वस्त्र परिवर्तन में काफी दिक्कतें हो रही हैं।

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