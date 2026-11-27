{"_id":"6b09a2322999c3ca1e0b5eb6","slug":"video-kanpur-farmers-meeting-and-free-service-camp-organized-farmers-receive-technical-information-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: किसान गोष्ठी एवं निःशुल्क सर्विस कैंप का आयोजन, किसानों को मिली तकनीकी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महाराजपुर स्थित श्री टिकेश्वर मंदिर परिसर में माँ गायत्री सेल्स कॉरपोरेशन की ओर से किसान गोष्ठी एवं निःशुल्क सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गोष्ठी के दौरान किसानों को पावरट्रैक ट्रैक्टर की आधुनिक तकनीक, बेहतर रखरखाव, अधिक माइलेज और समय-समय पर सर्विस कराने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर एजेंसी की ओर से एबीएम मोहित सिंह और सर्विस इंजीनियर मुनीश कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनीं और सर्विस व तकनीकी रखरखाव को लेकर उपयोगी सुझाव दिए। आयोजकों ने बताया कि उद्देश्य किसानों को बेहतर तकनीकी सहयोग देना और पावरट्रैक परिवार से मजबूत जुड़ाव बनाना है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गौरव दीक्षित, शभाजीत, दुर्गेश पाठक, सुनील यादव, विवेक दीक्षित, सत्यम त्रिवेदी और किनाया बाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे।

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