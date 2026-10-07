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कानपुर: भीतरगांव में रोटावेटर की चपेट में आने से किसान की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 07 Oct 2026 10:23 AM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 10:23 AM IST

साढ़ थाना क्षेत्र स्थित पड़री लालपुर गांव में बुआई के लिए खेत तैयार कर रहे किसान ट्रैक्टर के रोटावेटर की चपेट में आ गए। हादसे में उनका दाहिना पैर कट गया और मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर समेत मौके से फरार हो गया। ... और पढ़ें

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