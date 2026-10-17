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कानपुर: ग्रीन पार्क में रणजी मैच की सरगर्मी तेज, यूपी और गोवा की टीमों ने किया जमकर अभ्यास

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 17 Oct 2026 12:28 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 12:28 PM IST







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कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में होने वाले आगामी रणजी ट्रॉफी मुकाबले के लिए उत्तर प्रदेश और गोवा की टीमों के खिलाड़ियों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। दोनों टीमों ने मैदान पर पहुंचकर नेट प्रैक्टिस, गेंदबाजी और बल्लेबाजी का कड़ा अभ्यास किया। खिलाड़ियों की इस तैयारियों से मैच के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। ... और पढ़ें

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