{"_id":"6ad5007ba7557ef5930f1e15","slug":"video-kanpur-dussehra-event-to-be-held-in-a-day-park-in-a-deplorable-state-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: एक दिन बाद दशहरे का कार्यक्रम होना है, पार्क की हालत बदतर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: एक दिन बाद दशहरे का कार्यक्रम होना है, पार्क की हालत बदतर

Shikha Pandey

Updated Sun, 18 Oct 2026 10:53 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 10:53 PM IST







Link Copied



चकेरी के कृष्णा नगर स्थित रावण पार्क की हालत खराब है। एक दिन बाद दशहरे का कार्यक्रम होना है। पार्क में झाड़ियां उगी हैं। गंदगी भी पसरी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन