कानपुर: संत शिरोमणि नामदेव जी के पावन पर्व पर गुरुद्वारे में बहेगी कीर्तन रसधारा

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कानपुर के किदवई नगर स्थित बाबा नामदेव गुरुद्वारा में संत शिरोमणि नामदेव जी के पावन पर्व के शुभ अवसर पर विशेष धार्मिक दीवान सजाया जाएगा। इसके साथ ही संगत एवं स्थानीय नागरिकों की सेवा के लिए एक विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजन की विस्तृत जानकारी देते हुए पार्षद सरदार नीतू सिंह, रूपिंदर सिंह, चरणजीत सिंह और गुरदीप सिंह सहगल ने बताया कि इस पावन पर्व पर शबद कीर्तन, गुरुमत विचार और गुरु का लंगर अटूट बरतेगा।

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