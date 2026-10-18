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कानपुर: मां दुर्गा की धुनुची आरती के बाद डांडिया उत्सव में झूमे श्रद्धालु
किदवई नगर स्थित श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा किदवई पार्क में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की भव्य धुनुची आरती के साथ हुई। इस दौरान भक्तिमय माहौल में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना कर सुख-समृद्धि की कामना की।
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