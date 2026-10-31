{"_id":"6ae5b8865983027e230ff102","slug":"video-kanpur-dark-clouds-persist-in-chakeri-following-saturdays-rain-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चकेरी में बारिश के बाद शनिवार को छाए रहे काले बादल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में शुक्रवार को दिनभर हुई बारिश के बाद शनिवार को भी आसमान में काले बादलों का डेरा बना रहा। बारिश और लगातार चली सर्द हवाओं के कारण क्षेत्र के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गुलाबी ठंड का अहसास अचानक बढ़ गया है। मौसम के इस बदलाव से जीटी रोड और स्थानीय बाजारों में शनिवार की सुबह और शाम चहल-पहल कम नजर आई और मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है।

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