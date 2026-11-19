{"_id":"6afe923fda8f008f80020d9e","slug":"video-kanpur-construction-of-ring-road-phase-2-gains-momentum-work-on-overbridge-pillars-completed-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रिंग रोड पार्ट-दो के निर्माण में आई तेजी, मंधना-बिठूर रोड पर ओवरब्रिज पुल के पिलर का काम पूरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रिंग रोड पार्ट-दो के निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। मंधना-बिठूर रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए पिलर बनाने का काम पूरा हो गया है। अब जल्द ही पिलरों पर पुल का ढांचा तैयार करने का काम शुरू होगा। ओवरब्रिज बनने से इस मार्ग पर आवागमन सुगम होगा और वाहन चालकों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य में तेजी आने से क्षेत्रीय लोगों में भी उम्मीद जगी है।

... और पढ़ें