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कानपुर: चकेरी एयरपोर्ट रोड पर टला बड़ा हादसा, टायर पंचर होने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ी कार

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 03:07 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 03:07 PM IST







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कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट रोड पर बुधवार दोपहर चलती कार का पहिया अचानक पंचर हो जाने से वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। इस हादसे में कार चला रहे रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी और उनका साथी बाल-बाल बच गए, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को डिवाइडर से उतरवाया। ... और पढ़ें

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