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कानपुर: दक्षिणांचल विद्युत निगम के अफसरों का बेपरवाह रवैया, रात भर बिजली को तरसते रहे मंधना के ग्रामीण

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 17 Sep 2026 01:05 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 01:05 PM IST







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बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा की सख्त हिदायत के बावजूद मंधना बिजलीघर से जुड़े 74 गांवों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट सकी। बुधवार शाम छह बजे से गुरुवार सुबह छह बजे तक ग्रामीणों को महज चार घंटे ही बिजली मिल सकी। ... और पढ़ें

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