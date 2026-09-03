कानपुर: फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में नाले की स्लैब टूटी, उद्यमी परेशान

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लघु उद्योग भारती महिला विंग की अध्यक्ष प्रेरणा वर्मा ने गुरुवार को उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में गैस एजेंसी वाली सड़क के प्रवेश मार्ग पर नाले के टूटे स्लैब की मरम्मत कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि स्लैब टूटने से श्रमिकों, उद्यमियों को परेशानी हो रही है। वाहन निकालने में दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। माल की आवाजाही प्रभावित हो रही है। उन्होंने संबंधित विभाग से स्लैब की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की।

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