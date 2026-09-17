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कानपुर: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांशीराम अस्पताल में ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाया

Shikha Pandey

Updated Thu, 17 Sep 2026 05:57 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 05:57 PM IST







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प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कैंट के भाजपा पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने कांशीराम अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया। अस्पताल में फल भी वितरण किया। ... और पढ़ें

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