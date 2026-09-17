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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Blood donation camp organized at Kanshiram Hospital on the Prime Minister's birthday

कानपुर: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांशीराम अस्पताल में ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाया

Thu, 17 Sep 2026 05:57 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 17 Sep 2026 05:57 PM IST
Kanpur: Blood donation camp organized at Kanshiram Hospital on the Prime Minister's birthday
प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कैंट के भाजपा पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने कांशीराम अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया। अस्पताल में फल भी वितरण किया।
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