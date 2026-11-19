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कानपुर: बिठूर का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन बना खंडहर, देखरेख के अभाव में दरक रही कच्ची ईंटों की विरासत

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 11:37 AM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 11:37 AM IST







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ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी बिठूर का पुराना रेलवे स्टेशन रेलवे प्रशासन की अनदेखी और देखरेख के अभाव में जर्जर होकर बदहाली का शिकार हो रहा है। कभी श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले इस स्टेशन परिसर में अब गंदगी फैली रहती है और शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लगने लगता है। ... और पढ़ें

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