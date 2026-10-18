{"_id":"6ad505c4195e63e12604dd9d","slug":"video-kanpur-accident-on-yashodanagar-flyover-one-dead-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: यशोदानगर फ्लाईओवर पर हुआ हादसा, एक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यशोदानगर फ्लाईओवर पर पर रविवार सुबह एमआर की मौत के बाद देर शाम एक और हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक से जा रहे दो भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक भाई 30 मीटर तक घिसटता चला गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा भाई घायल है। पुलिस ने डंपर कब्जे में लिया। घायल का कांशीराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। जाजमऊ के ताड़बगिया निवासी गिरीशचंद्र सैनी (55) कागज के लिफाफे बनाने का काम करते थे। परिवार में पत्नी सुमन और पांच बेटे हैं। परिजन ने बताया कि गिरीश अपने छोटे भाई राजीव के साथ निजी काम से कालपी गए थे। रविवार देर शाम दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। यशोदानगर फ्लाई ओवर के पास पीछे से आए डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में राजीव एक तरफ गिरे जबकि गिरीश को चालक भागने के चक्कर में घसीटते ले गया। राहगीरों के खदेड़ने पर चालक डंपर छोड़कर भाग निकला।

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