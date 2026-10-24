{"_id":"6adcc7cf0a992b4b7804cd48","slug":"video-kanpur-a-confluence-of-culture-and-tradition-at-the-dandiya-festival-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: डांडिया उत्सव में दिखा संस्कृति और परंपरा का संगम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विश्व हिंदू महासंघ की महिला शाखा की ओर से शनिवार को गुजैनी स्थित एक गेस्ट हाउस में डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की आराधना के साथ हुई। इसके बाद महिलाओं ने डांडिया खेलकर उत्साह दिखाया। पारंपरिक परिधानों में सजकर पहुंचीं महिलाओं ने ओ शेरावाली मां, अंबे है मेरी मां जैसे भजनों पर गरबा की प्रस्तुति दी। इस दौरान संस्कृति और परंपरा का संगम देखने को मिला। इस मौके पर विभा राज दुबे, तरंग श्रीवास्तव, किरण, डॉ. प्रियंका सिंह, करिश्मा सिंह, स्नेहा सिंह, अंजू साहनी, शालू तरुण ग्रोवर, तारा गांधी, शालिनी अवस्थी, सोनम दुबे, मृदुला, नीतू, अलका आदि मौजूद रहीं।

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