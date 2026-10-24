कानपुर: आरटीई में दाखिले नहीं देने पर 22 स्कूलों को 72 घंटे का अल्टीमेटम, मान्यता निरस्त करने की चेतावनी

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शनिवार को डीएम के जनता दर्शन में दाखिले से जुड़ी 15 शिकायतें पहुंचीं। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में 62 मामले अब भी लंबित हैं। डीएम ने सभी आवंटित बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने बताया कि लंबित मामलों की रिपोर्ट मंगलवार तक तैयार कर डीएम की ओर से नामित कमेटी को सौंपी जाएगी। आरटीई के तहत दाखिले का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर देना है। सवाल यह है कि आधा सत्र बीतने के बाद भी दाखिले में देरी के कारण छूटी पढ़ाई की भरपाई कैसे होगी और जिम्मेदार स्कूलों पर कार्रवाई कब तक होगी।प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल की विभिन्न शाखाएं, चिंटल्स पब्लिक स्कूल, नर्चर इंटरनेशनल स्कूल, वेंडी पब्लिक स्कूल, एनएलके पब्लिक स्कूल, एलनहाउस पब्लिक स्कूल, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, डीपीएस की विभिन्न शाखाएं, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, यूनाइटेड पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज हाई स्कूल शामिल हैं।