फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: 22 schools given a 72-hour ultimatum for failing to grant admissions under the RTE Act

कानपुर: आरटीई में दाखिले नहीं देने पर 22 स्कूलों को 72 घंटे का अल्टीमेटम, मान्यता निरस्त करने की चेतावनी

Sat, 24 Oct 2026 08:54 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 24 Oct 2026 08:54 PM IST
सार

Kanpur News: जनता दर्शन में 15 शिकायतें पहुंचीं। विभाग में 62 मामले लंबित हैं। आधा सत्र बीता और पढ़ाई छूट गई।

विज्ञापन
Kanpur: 22 schools given a 72-hour ultimatum for failing to grant admissions under the RTE Act
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आधा सत्र बीतने के बाद भी आरटीई के तहत आवंटित बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल सका है। अभिभावकों की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने 22 निजी स्कूलों को 72 घंटे में प्रवेश सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में दाखिले नहीं देने पर मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विज्ञापन


शनिवार को डीएम के जनता दर्शन में दाखिले से जुड़ी 15 शिकायतें पहुंचीं। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में 62 मामले अब भी लंबित हैं। डीएम ने सभी आवंटित बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने बताया कि लंबित मामलों की रिपोर्ट मंगलवार तक तैयार कर डीएम की ओर से नामित कमेटी को सौंपी जाएगी। आरटीई के तहत दाखिले का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर देना है। सवाल यह है कि आधा सत्र बीतने के बाद भी दाखिले में देरी के कारण छूटी पढ़ाई की भरपाई कैसे होगी और जिम्मेदार स्कूलों पर कार्रवाई कब तक होगी।
विज्ञापन


इन स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी
प्रवेश नहीं लेने वाले स्कूलों में डॉ. वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल की विभिन्न शाखाएं, चिंटल्स पब्लिक स्कूल, नर्चर इंटरनेशनल स्कूल, वेंडी पब्लिक स्कूल, एनएलके पब्लिक स्कूल, एलनहाउस पब्लिक स्कूल, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, डीपीएस की विभिन्न शाखाएं, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, यूनाइटेड पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज हाई स्कूल शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed