{"_id":"6a9aecd62766382cb00ec706","slug":"video-janmashtami-celebration-in-lal-bangla-market-devotees-seen-immersed-in-devotional-spirit-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: लाल बंगला बाजार में जन्माष्टमी की धूम, भक्ति के रंग में सराबोर दिखे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लाल बंगला बाजार में आयोजित जन्माष्टमी समारोह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर बाजार में विशेष उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थल पर पहुंचे और भक्ति के रंग में सराबोर दिखाई दिए। जन्माष्टमी के अवसर पर बाजार में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रही। महिलाएं, बच्चे और पुरुष कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। आयोजन स्थल पर पहुंच रहे लोगों के बीच त्योहार को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया।

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