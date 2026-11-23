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बिठूर के तुलसीराम घाट स्थित महिला वस्त्र परिवर्तन कक्ष में छह माह से गंदगी पसरी हुई थी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आखिरकार इसकी सफाई करा दी गई। अमर उजाला ने इस बदहाल व्यवस्था को लेकर पहले भी दो बार प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद जिम्मेदारों ने सुध ली और कक्ष की सफाई कराई। इससे स्नान के लिए आने वाली महिला श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।

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