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कानपुर: बिठूर में प्रमुख मार्ग की आधा दर्जन स्ट्रीट लाइटें खराब, रात में छा जाता है अंधेरा
कस्बे से रानी लक्ष्मीबाई चौराहे को जाने वाले प्रमुख मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें खराब होने से रात में अंधेरा छाया रहता है। मार्ग पर लगी करीब आधा दर्जन स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से नहीं जल रही हैं। शाम होते ही सड़क का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे के चलते दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके बावजूद नगर पंचायत की ओर से खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त कराने की सुध नहीं ली जा रही है। स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से खराब लाइटों को जल्द ठीक कराने की मांग की है, ताकि रात में राहगीरों को परेशानी न हो।
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