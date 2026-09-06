{"_id":"6a9d741357ddc96f7e041e45","slug":"video-flooding-in-pandu-river-forces-closure-of-12-foot-culvert-road-near-kapili-village-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पांडु नदी का जलस्तर बढ़ा, कपिली गांव के पास 12 फुट पुलिया का रास्ता बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर। पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से कपिली गांव के पास 12 फुट रेलवे पुलिया से होकर गुजरने वाली सड़क पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। यह मार्ग पनकी के कई क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। पिछले कई दिनों से नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण रास्ते पर खतरा बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 12 फुट पुलिया की तरफ से जाने वाले रास्ते को लोगों के लिए बंद कर दिया है।

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