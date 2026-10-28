{"_id":"6ae1cf2adbfc3d93f7034bd4","slug":"video-festive-buzz-for-karwa-chauth-in-kanpurs-shiwala-bazaar-crowds-flock-to-buy-karvas-and-ritual-items-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के शिवाला बाजार में करवाचौथ की रौनक, करवा और पूजन सामग्री खरीदने उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के शिवाला बाजार में करवाचौथ की रौनक, करवा और पूजन सामग्री खरीदने उमड़ी भीड़

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 28 Oct 2026 04:02 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 04:02 PM IST







Link Copied



कानपुर में करवा चौथ के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के प्रसिद्ध शिवाला बाजार में खरीदारी के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। करवा चौथ से एक दिन पहले बुधवार को महिलाओं ने करवा, पूजन सामग्री और अन्य श्रृंगार के सामानों की जमकर खरीदारी की, जिससे बाजारों में दिनभर चहल-पहल बनी रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन